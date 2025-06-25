Удар росіян по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 18
Середа, 25 червня 2025, 07:50
Російський удар по Дніпру 24 червня забрав життя 18 людей, ще 2 людини загинули в області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Сьогодні (25 червня – ред.) в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор убив 2 двох людей".
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Деталі: Він додав, що через ту атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.
Вночі та вранці 25 червня росіяни вдарили по Нікополю FPV-дронами. Минулося без постраждалих.
По Новопавлівській громаді Синельниківського району окупанти увечері 24 червня били КАБами. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Передісторія:
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- 24 червня російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру та області. Повідомлялося про 17 загиблих та 279 поранених у Дніпрі та про 2 загиблих і 14 поранених у місті Самар, що поблизу обласного центру.