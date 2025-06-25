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Удар росіян по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 18

Ірина БалачукСереда, 25 червня 2025, 07:50
Удар росіян по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 18
Пошкоджений вибуховою хвилею потяг у Дніпрі. Фото з Telegram Сергія Лисака

Російський удар по Дніпру 24 червня забрав життя 18 людей, ще 2 людини загинули в області.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Сьогодні (25 червня – ред.) в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор убив 2 двох людей".

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Деталі: Він додав, що через ту атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

Вночі та вранці 25 червня росіяни вдарили по Нікополю FPV-дронами. Минулося без постраждалих.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району окупанти увечері 24 червня били КАБами. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Передісторія:

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ДніпроДніпропетровська областьобстрілжертви
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