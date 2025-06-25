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Удар россиян по Днепру 24 июня: количество жертв возросло до 18

Ирина БалачукСреда, 25 июня 2025, 07:50
Удар россиян по Днепру 24 июня: количество жертв возросло до 18
Поврежденный взрывной волной поезд в Днепре. Фото из Telegram Сергея Лысака

Российский удар по Днепру 24 июня унес жизни 18 человек, еще 2 человека погибли в области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Сегодня (25 июня – ред.) в трауре Днепр, который из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил 2 двух человек".

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Детали: Он добавил, что из-за той атаки в регионе в общем пострадали почти 300 человек.

Ночью и утром 25 июня россияне ударили по Никополю FPV-дронами. Обошлось без пострадавших.

По Новопавловской общине Синельниковского района оккупанты вечером 24 июня били КАБами. В результате атаки возник пожар.

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Предыстория:

ДнепрДнепропетровская областьобстрелжертвы
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