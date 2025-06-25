Удар россиян по Днепру 24 июня: количество жертв возросло до 18
Среда, 25 июня 2025, 07:50
Российский удар по Днепру 24 июня унес жизни 18 человек, еще 2 человека погибли в области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Сегодня (25 июня – ред.) в трауре Днепр, который из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил 2 двух человек".
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Детали: Он добавил, что из-за той атаки в регионе в общем пострадали почти 300 человек.
Ночью и утром 25 июня россияне ударили по Никополю FPV-дронами. Обошлось без пострадавших.
По Новопавловской общине Синельниковского района оккупанты вечером 24 июня били КАБами. В результате атаки возник пожар.
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Предыстория:
- 24 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру и области. Сообщалось о 17 погибших и 279 раненых в Днепре и о 2 погибших и 14 раненых в городе Самар, что вблизи областного центра.