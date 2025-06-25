Росія атакувала Україну 71 безпілотником: 6 влучань, 52 дрони знешкодили

Від вечора 24 червня російська армія атакувала Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотником-імітатором різних типів, зафіксовано 6 влучань, водночас 52 дрони вдалося знешкодити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

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Деталі: Зазначається, що були влучання у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.



Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Брянськ, Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.