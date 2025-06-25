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Россия атаковала Украину 71 беспилотником: 6 попаданий, 52 дрона обезвредили

Ирина БалачукСреда, 25 июня 2025, 09:24
Россия атаковала Украину 71 беспилотником: 6 попаданий, 52 дрона обезвредили
Обезвреженный российский БпЛА. Фото из Telegram Воздушных сил ВСУ

С вечера 24 июня российская армия атаковала Украину 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором различных типов, зафиксировано 6 попаданий, в то же время 52 дрона удалось обезвредить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 – сбиты огневыми средствами поражения, 20 – локационно потеряны/подавлены РЭБ".

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Детали: Отмечается, что были попадания в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Захватчики запускали дроны из направлений российских городов Брянск, Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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