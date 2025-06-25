Росіяни вдарили по Водяному на Харківщині – убили жінку і поранили чоловіка
Середа, 25 червня 2025, 11:55
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського авіаудару по селу Водяне Харківської області.
Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram
Дослівно прокуратура: "25 червня близько 3:40 російська армія завдала авіаційного удару по с. Водяне Купʼянського району. КАБ поцілив по приватному житловому сектору. Загинула 49-річна жінка. Її чоловік такого ж віку дістав поранення, його госпіталізували до лікарні".
Реклама:
Передісторія:
- Близько 23:00 24 червня росіяни атакували з авіації і м. Купʼянськ, внаслідок чого чотири жінки та двоє чоловіків отримали поранення.