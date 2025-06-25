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Росіяни вдарили по Водяному на Харківщині – убили жінку і поранили чоловіка

Ірина БалачукСереда, 25 червня 2025, 11:55
Росіяни вдарили по Водяному на Харківщині – убили жінку і поранили чоловіка
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського авіаудару по селу Водяне Харківської області.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "25 червня близько 3:40 російська армія завдала авіаційного удару по с. Водяне Купʼянського району. КАБ поцілив по приватному житловому сектору. Загинула 49-річна жінка. Її чоловік такого ж віку дістав поранення, його госпіталізували до лікарні". 

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ФОТО ПРОКУРАТУРИ

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Харківська областьобстрілжертви
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