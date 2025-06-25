Россияне ударили по Водяному на Харьковщине – убили женщину и ранили мужчину

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского авиаудара по селу Водяное Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "25 июня около 3:40 российская армия нанесла авиационный удар по с. Водяное Купянского района. КАБ попал по частному жилому сектору. Погибла 49-летняя женщина. Ее муж такого же возраста получил ранения, его госпитализировали в больницу".

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