DeepState: Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль на Донеччині
Середа, 25 червня 2025, 15:10
За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли Андріївку та Костянтинопіль в Донецькій області.
Джерело: повідомлення і мапа DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку".
Реклама:
Що передувало:
- 23 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ у Донецькій області. А саме в районах п’яти населених пунктів: Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.