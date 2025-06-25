DeepState: Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль на Донеччині

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли Андріївку та Костянтинопіль в Донецькій області.

Джерело: повідомлення і мапа DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку".

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мапа:DeepState

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