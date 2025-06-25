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DeepState: Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль на Донеччині

Анастасія ПроцСереда, 25 червня 2025, 15:10
DeepState: Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль на Донеччині
Мапа: DeepState

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли Андріївку та Костянтинопіль в Донецькій області.

Джерело: повідомлення і мапа DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку".

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мапа:DeepState

Що передувало:

  • 23 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ у Донецькій області. А саме в районах п’яти населених пунктів: Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.

Донецька областьросійсько-українська війна
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