DeepState: Враг оккупировал Андреевку и Константинополь в Донецкой области
Среда, 25 июня 2025, 15:10
По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты заняли Андреевку и Константинополь в Донецкой области.
Источник: сообщение и карта DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Андреевку и Константинополь, а также продвинулся возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке".
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Что предшествовало:
- 23 июня аналитический проект DeepState сообщал о продвижении российских оккупационных войск в Донецкой области. А именно в районах пяти населенных пунктов: Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.