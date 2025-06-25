DeepState: Враг оккупировал Андреевку и Константинополь в Донецкой области

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты заняли Андреевку и Константинополь в Донецкой области.

Источник: сообщение и карта DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Андреевку и Константинополь, а также продвинулся возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке".

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карта: DeepState

Что предшествовало: