Держави НАТО зобов'язалися допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат

ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ГААЗІ. ФОТО З ОФІЦІЙНОГО АКАУНТА АЛЬЯНСУ В Х

Держави-члени Північноатлантичного альянсу, включно зі Сполученими Штатами та Угорщиною, погодилися, що допомога Україні у війні проти Росії буде частиною їхнього внеску у євроатлантичну безпеку.

Джерело: "Європейська правда", яка публікує переклад декларації саміту

Деталі: Ключовий елемент, навколо якого сформоване рішення саміту – це збільшення оборонних витрат союзників до 5% від ВВП.

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Водночас члени НАТО погодилися, що допомога Збройним силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

"Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону", – йдеться у документі.

Необхідно зауважити, що рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени, включно зі США та Угорщиною.

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Що передувало: Саміт НАТО визнав Росію "довгостроковою загрозою" для всього Альянсу.

Повний текст декларації читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями"