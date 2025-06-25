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Государства НАТО обязались помогать ВСУ за счет оборонных расходов

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоСреда, 25 июня 2025, 16:09
Государства НАТО обязались помогать ВСУ за счет оборонных расходов
ЗЕЛЕНЫЙ В ГААГЕ. ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО АККАУНТА АЛЬЯНСА В Х

Государства-члены Североатлантического альянса, включая Соединенные Штаты и Венгрию, согласились, что помощь Украине в войне против России будет частью их вклада в евроатлантическую безопасность.

Источник: "Европейская правда", которая публикует перевод декларации саммита

Детали: Ключевой элемент, вокруг которого сформировано решение саммита - это увеличение оборонных расходов союзников до 5% от ВВП.

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В то же время члены НАТО согласились, что помощь Вооруженным силам Украины будет засчитана как часть оборонных расходов.

"Союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и вклад в ее оборонную промышленность в подсчет собственных расходов на оборону", - говорится в документе.

Необходимо отметить, что решение принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены, включая США и Венгрию.

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Что предшествовало: Саммит НАТО признал Россию "долгосрочной угрозой" для всего Альянса.

НАТОвойнапомощь Украине
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