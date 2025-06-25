Зустріч Трампа і Зеленського тривала 45 хвилин: про що говорили

У Гаазі завершилася зустріч президента Володимира Зеленського із його американським візаві Дональдом Трампом.

Джерело: кореспондент "ЄвроПравди" з Гааги, Зеленський у Telegram

Деталі: Зустріч Трампа та Зеленського на полях саміту НАТО тривала 45 хвилин.

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Як передає кореспондент "ЄвроПравди", спілкування з пресою, яке було заплановане, не відбулося.

Варто зазначити, що зустріч американського та українського лідерів тривала значно довше, ніж було передбачено програмою.

Президент Зеленський у своїх соцмережах назвав розмову "тривалою та змістовною".

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Пряма мова Зеленського: "Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей.

Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом".

Що передувало: Зустріч Зеленського і Трампа почалась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.

Вранці у середу Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Зеленським, сказав, що вони "обговорять очевидне", після чого згадав про свої розмови з Путіним.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями