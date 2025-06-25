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Встреча Трампа и Зеленского длилась 45 минут: о чем говорили

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоСреда, 25 июня 2025, 16:54
Встреча Трампа и Зеленского длилась 45 минут: о чем говорили
Трамп и Зеленский фото ОП

В Гааге завершилась встреча президента Владимира Зеленского с его американским визави Дональдом Трампом.

Источник: корреспондент "ЕвроПравды" из Гааги, Зеленский в Telegram

Детали: Встреча Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО продолжалась 45 минут.

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Как передает корреспондент "ЕвроПравды", общение с прессой, которое было запланировано, не состоялось.

Стоит отметить, что встреча американского и украинского лидеров длилась значительно дольше, чем было предусмотрено программой.

Президент Зеленский в своих соцсетях назвал разговор "длительным и содержательным".

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Прямая речь Зеленского: "Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей.

Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже".

Что предшествовало: Встреча Зеленского и Трампа началась вскоре после завершения основной встречи лидеров НАТО и публикации итогового решения саммита, где государства НАТО в том числе взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов.

Утром в среду Трамп, комментируя предстоящую встречу с Зеленским, сказал, что они "обсудят очевидное", после чего вспомнил о своих разговорах с Путиным.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями

ТрампЗеленскийвойна
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