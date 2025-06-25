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Трамп про зустріч із Зеленським: "Хотів дізнатись, як справи"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 25 червня 2025, 17:43
Трамп про зустріч із Зеленським: Хотів дізнатись, як справи
Зеленський і Трамп. Фото - Офіс президента

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його зустріч із главою української держави Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня пройшла добре.

Джерело: Трамп на пресконференції за підсумками саміту НАТО, цитує "Європейська правда"

Деталі: Президент США сказав, що не обговорював із Зеленським на зустрічі припинення вогню, а "просто хотів дізнатися, як у нього справи".

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"Насправді все минуло дуже приємно. Інколи було непросто (з Зеленським. – ред.)… Він був максимально приємним… Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним", – розповів він.

Трамп також анонсував, що збирається поговорити з лідером РФ Володимиром Путіним і "побачити, чи вдасться нам завершити" війну.

"Я мав хорошу зустріч із Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма хорошими людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це важка боротьба", – додав Трамп.

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Що передувало: Зустріч президентів США та України на полях саміту НАТО у Гаазі тривала близько 45 хвилин.

Зеленський назвав зустріч з Трампом "змістовною" і зазначив, що під час неї обговорив із американським лідером "всі дійсно важливі питання".

ТрампЗеленський
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