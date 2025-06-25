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Трамп о встрече с Зеленским: "Хотел узнать, как дела"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 25 июня 2025, 17:43
Трамп о встрече с Зеленским: Хотел узнать, как дела
Зеленский и Трамп. Фото - Офис президента

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня прошла хорошо.

Источник: Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, цитирует "Европейская правда"

Детали: Президент США сказал, что не обсуждал с Зеленским на встрече прекращение огня, а "просто хотел узнать, как у него дела".

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Детали: "На самом деле все прошло очень приятно. Иногда было непросто (с Зеленским. - ред.)... Он был максимально приятным... Я думаю, то, что я взял со встречи, было максимально приятным", - рассказал он.

Трамп также анонсировал, что собирается поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным и "увидеть, удастся ли нам завершить" войну.

"У меня была хорошая встреча с Зеленским и много хороших встреч со многими хорошими людьми, многими замечательными лидерами. Он ведет храбрую борьбу. Это тяжелая борьба", - добавил Трамп.

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Что предшествовало: Встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО в Гааге длилась около 45 минут.

Зеленский назвал встречу с Трампом "содержательной" и отметил, что во время нее обсудил с американским лидером "все действительно важные вопросы".

ТрампЗеленский
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