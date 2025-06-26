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Генсек ООН фиксирует рост преступлений против украинских детей

Иван ДьяконовЧетверг, 26 июня 2025, 03:41
Генсек ООН фиксирует рост преступлений против украинских детей
Антониу Гутерреш. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш повторно включил Вооруженные силы Российской Федерации в так называемый "список позора" из-за массовых и систематических нарушений прав детей в ходе вооруженной агрессии против Украины.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ежегодный доклад Генсека ООН Антониу Гутерреша, представленный спецпредставителем по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинией Гамба на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Детали: В докладе зафиксирован существенный рост количества грубых нарушений прав детей в зонах вооруженных конфликтов в 2024-2025 годах. В частности, в Украине рост составил 105% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост таких нарушений зарегистрирован в Ливане (545%), Мозамбике (525%), Гаити (490%), Эфиопии (235%).

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"Я глубоко обеспокоен резким ростом грубых нарушений против детей в Украине, в частности убийствами и увечьями детей, а также нападениями на школы и больницы", – указал Генсек в разделе, посвященном Украине.

Дословно: "В течение отчетного периода (2024–2025 гг.) ООН задокументировала убийство 94 и ранение 577 детей. Ответственность за это "возлагается на российские вооруженные силы и связанные с ними группы", говорится в отчете. Также зафиксировано 559 атак на школы, 303 – на больницы".

Детали: Отдельное внимание в отчете уделяется вопросу депортации украинских детей в Россию. В документе отмечается, что многие из них до сих пор не найдены и не возвращены в семьи.

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"Я настойчиво призываю Российскую Федерацию сотрудничать с ООН для возвращения украинских детей и воссоединения их с семьями и / или опекунами", – отметил Гутерреш.

Учитывая систематичность и масштабность нарушений, Генеральный секретарь ООН повторно включил Вооруженные силы РФ в перечень государственных структур, нарушающих права детей (так называемый "список позора").

права человекадетироссийско-украинская войнаООН
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