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Росіяни атакували Херсонщину – 3 цивільних убили та ще 2 поранили

Ірина БалачукЧетвер, 26 червня 2025, 07:23
Росіяни атакували Херсонщину – 3 цивільних убили та ще 2 поранили
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram Херсонської ОВА

Три людини загинули та дві дістали поранення внаслідок російських ударів по Херсонщині.

Джерело: голова Олександр Прокудін та Херсонська МВА в Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Учора (25 червня – ред.) російські війська вбили двох жителів Херсонщини".

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Деталі: Зокрема, у селі Червоний Маяк окупанти атакували з FPV-дрона 55-річного чоловіка – він дістав поранення, несумісні з життям.

Також росіяни обстріляв сільськогосподарське підприємство у Софіївці, внаслідок чого загинув 38-річний працівник.

Ще один чоловік, 1987 року народження, загинув через російський авіаційний удар по Таврійському, що в Білозерському районі.

Під ранок 26 червня окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки 71-рчна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

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Доповнено: Згодом в ОВА повідомили про ще одну постраждалу через російський обстріл.

"Близько 06:30 росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Через ворожу атаку 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення голови та руки. Постраждалу доставили до лікарні. Медики оцінюють її стан як легкий", – йдеться в повідомленні.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали авіаудару по населеному пункту Таврійське Білозерського району Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель

Херсонська областьХерсонобстрілжертви
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