Россияне атаковали Херсонщину – 3 гражданских убили и еще 2 ранили

Последствия российских обстрелов на Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Херсонской ОВА

Три человека погибли и еще два получили ранения в результате российских ударов по Херсонщине.

Источник: глава Александр Прокудин и Херсонская ГВА в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Вчера (25 июня – ред.) российские войска убили двух жителей Херсонщины".

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Детали: В частности, в селе Красный Маяк оккупанты атаковали с FPV-дрона 55-летнего мужчину – он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Софиевке, в результате чего погиб 38-летний работник.

Еще один мужчина, 1987 года рождения, погиб из-за российского авиационного удара по Таврическому, что в Белозерском районе.

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Под утро 26 июня оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки 71-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Дополнено: Позже в ОВА сообщили о еще одной пострадавшей из-за российского обстрела.

"Около 06:30 россияне обстреляли Днепровский район Херсона. Из-за вражеской атаки 64-летняя женщина получила взрывную травму, осколочные ранения головы и руки. Пострадавшую доставили в больницу. Медики оценивают ее состояние как легкое", – говорится в сообщении.

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