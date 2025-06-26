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РФ з артилерії атакувала аптеку в Костянтинівці, двоє поранених – МВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 червня 2025, 15:50
РФ з артилерії атакувала аптеку в Костянтинівці, двоє поранених – МВА
фото: getty Images

Під обстріл російської артилерії у Костянтинівці на Донеччині потрапила аптека, постраждали двоє цивільних, які знаходились в її приміщенні.

Джерело: начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у Facebook

Пряма мова Горбунова: "Сьогодні близько 12.00 по місту Костянтинівці було здійснено ворожий обстріл із застосуванням ствольної артилерії. У результаті цього варварського обстрілу постраждали двоє мирних мешканців, які перебували в приміщенні аптеки".

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Деталі: За словами начальника МВА, потерпілим оперативно надали медичну допомогу, їх доставлено до лікарні міста.

Унаслідок обстрілу зазнав пошкодження фасад аптеки.

Горбунов закликав своєчасно евакуюйтеся до безпечніших регіонів.

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Що було раніше: Перед цим голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявляв, що через масовані обстріли з боку РФ Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи – у місті частково відсутні світло, газ і транспорт, обмежене водопостачання, а критична інфраструктура систематично зазнає ударів.

Донецька областьросійсько-українська війнажертвиобстріл
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