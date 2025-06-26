РФ из артиллерии атаковала аптеку в Константиновке, двое раненых – МВА
Под обстрел российской артиллерии в Константиновке Донецкой области попала аптека, пострадали двое гражданских, которые находились в ее помещении.
Источник: начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов в Facebook
Прямая речь Горбунова: "Сегодня около 12.00 по городу Константиновке был осуществлен вражеский обстрел с применением ствольной артиллерии. В результате этого варварского обстрела пострадали двое мирных жителей, которые находились в помещении аптеки".
Детали: По словам начальника МВА, пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, они доставлены в больницу города.
В результате обстрела получил повреждения фасад аптеки.
Горбунов призвал своевременно эвакуироваться в более безопасные регионы.
Что предшествовало: Перед этим глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявлял, что из-за массированных обстрелов со стороны РФ Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы – в городе частично отсутствуют свет, газ и транспорт, ограничено водоснабжение, а критическая инфраструктура систематически подвергается ударам.