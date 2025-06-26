РФ из артиллерии атаковала аптеку в Константиновке, двое раненых – МВА

Под обстрел российской артиллерии в Константиновке Донецкой области попала аптека, пострадали двое гражданских, которые находились в ее помещении.

Источник: начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов в Facebook

Прямая речь Горбунова: "Сегодня около 12.00 по городу Константиновке был осуществлен вражеский обстрел с применением ствольной артиллерии. В результате этого варварского обстрела пострадали двое мирных жителей, которые находились в помещении аптеки".

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Детали: По словам начальника МВА, пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, они доставлены в больницу города.

В результате обстрела получил повреждения фасад аптеки.

Горбунов призвал своевременно эвакуироваться в более безопасные регионы.

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Что предшествовало: Перед этим глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявлял, что из-за массированных обстрелов со стороны РФ Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы – в городе частично отсутствуют свет, газ и транспорт, ограничено водоснабжение, а критическая инфраструктура систематически подвергается ударам.