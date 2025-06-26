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Росіяни вивезли чотирьох жителів окупованого села на Сумщині в РФ

Ольга Кириленко, Валентина РоманенкоЧетвер, 26 червня 2025, 18:23
Росіяни вивезли чотирьох жителів окупованого села на Сумщині в РФ
ситуація на півночі Сумщини. скриншот мапи DeepState

Окупанти вивезли чотирьох жителів Констянтинівки Хотінської громади на Сумщині в Росію.

Джерело: голова громади Микола Торяник у коментарі виданню "Кордон.Медіа"

Деталі: Зокрема, за словами Торяника, одного із місцевих шукала донька, адже із ним не було зв'язку. Згодом їй подзвонила родичка із Воронезької області РФ і сказала, що батько в Росії. А з ним – ще троє жителів села.

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Відтак, у Костянтинівці вже немає цивільного населення, зазначають місцеві журналісти. Напередодні вони розповідали, що в цьому селі та ще кількох населених пунктах громади є росіяни.

Чому це важливо: Це перше повідомлення про вивезення українців з окупованих Росією сіл на Сумщині. Офіційно Генштаб досі не визнав втрату частину території області на північний схід від Сум.

Як відомо "Українській правді", дехто з жителів Кіндратівки та Костянтинівки пішки виходив з окупації.

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Наразі в районі захоплених сіл продовжуються штурмові дії Сил оборони. Як відомо УП від військовослужбовців на напрямку, українська армія просувається в Кіндратівці та Юнаківці. Важка ситуація залишається південніше Юнаківки, у районі села Садки та навколишніх лісах. Найімовірніше, росіяни намагаються зберегти за собою захоплену територію як "буферну зону", а не просунутися до Сум. Натомість Сили оборони хочуть витіснити їх до кордону.

Що передувало: 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована.

15 червня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що евакуації підлягає населення з 213 населених пунктів у Сумській області. На той момент, за його словами, всього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, повністю виїхали всі мешканці.

Сумська областьвійна
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