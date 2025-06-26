Россияне вывезли четырех жителей оккупированного села на Сумщине в РФ

Оккупанты вывезли четырех жителей Константиновки Хотинской общины на Сумщине в Россию.

Источник: председатель общины Николай Торяник в комментарии изданию "Кордон.Медиа"

Детали: В частности, по словам Торяника, одного из местных искала дочь, ведь с ним не было связи. Впоследствии ей позвонила родственница из Воронежской области РФ и сказала, что отец в России. А с ним - еще трое жителей села.

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Следовательно, в Константиновке уже нет гражданского населения, отмечают местные журналисты. Накануне они рассказывали, что в этом селе и еще нескольких населенных пунктах громады есть россияне.

Почему это важно: Это первое сообщение о вывозе украинцев из оккупированных Россией сел на Сумщине. Официально Генштаб до сих пор не признал потерю части территории области к северо-востоку от Сум.

Как известно "Украинской правде", некоторые из жителей Кондратовки и Константиновки пешком выходили из оккупации.

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Сейчас в районе захваченных сел продолжаются штурмовые действия Сил обороны. Как известно УП от военнослужащих на направлении, украинская армия продвигается в Кондратовке и Юнаковке. Тяжелая ситуация остается южнее Юнаковки, в районе села Садки и окружающих лесах. Скорее всего, россияне пытаются сохранить за собой захваченную территорию как "буферную зону", а не продвинуться к Сумам. В свою очередь Силы обороны хотят вытеснить их к границе.

Что предшествовало: 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумщины остановлено, а линия боевого соприкосновения стабилизирована.

15 июня председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщал, что эвакуации подлежит население из 213 населенных пунктов в Сумской области.

На тот момент, по его словам, всего из опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда продолжается эвакуация, полностью выехали все жители.