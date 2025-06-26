Міцні обійми, спалені роби і перші дзвінки додому: як пройшов 7 етап великого обміну

Сили оборони поділилися емоційними кадрами моменту повернення на Батьківщину важкопоранених і тяжкохворих та захисників віком до 25 років в рамках 7 етапу великого обміну, згідно зі стамбульськими домовленостями.

Джерело: відео Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, відео Міноборони, відео Держприкордонслужби, заступник очільника Коордштабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов у коментарі УП

Деталі: На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Переважна більшість звільнених нині захисників утримувалася в неволі більше трьох років.

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На відео Координаційного штабу крім обіймів та перших дзвінків рідним, зафіксовано, як експолонені палять роби, у яких повернулися з російських катівень, а в кадр відеокамери прикордонників потрапили автобуси із російськими військовополоненими, які вирушили в РФ.

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Пряма мова Юсова: "Сьогодні дуже знаково й символічно, у Міжнародний день підтримки жертв катувань Україна повертає з російського полону захисників, які виконували свій обов’язок перед Батьківщиною, були вірні присязі і захищали країну від зовнішньої неспровокованої агресії.

Це іще один привід світові згадати про те, яку війну Україна веде на свій захист, проти якого ворога, що ігнорує міжнародне право статут ООН, Женевські конвенції. Це іще один привід всім українцям згадати про тих, хто в полоні. Але це також і символ надії, для всіх тих, хто чекає повернення своїх рідних додому з російського полону, і військових і цивільних".

Деталі: Стосовно того, коли завершиться великий обмін, представник ГУР зазначив, що не може коментувати конкретний графік, чи час, скільки знадобиться для реалізації стамбульських домовленостей.

Водночас Юсов наголосив, що Україна найбільше зацікавлена, щоб це відбулося якомога швидше.

"Розраховуємо, що це так і відбудеться, над цим наполегливо працює вся переговорна група. Найближчим часом будуть додаткові добрі новини", – запевнив офіцер.