Крепкие объятия, сожженные робы и первые звонки домой: как прошел 7 этап большого обмена

Силы обороны поделились эмоциональными кадрами момента возвращения на Родину тяжелораненых и тяжелобольных и защитников в возрасте до 25 лет в рамках 7 этапа большого обмена, согласно стамбульским договоренностям.

Источник: видео Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, видео Минобороны, видео Госпогранслужбы, замглавы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в комментарии УП

Детали: На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Подавляющее большинство освобожденных ныне защитников содержалась в неволе более трех лет.

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На видео Координационного штаба кроме объятий и первых звонков родным, зафиксировано, как освобожденные жгут робы, в которых вернулись из российских застенков, а в кадр видеокамеры пограничников попали автобусы с российскими военнопленными, которые отправились в РФ.

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Прямая речь Юсова: "Сегодня очень знаково и символично, в Международный день поддержки жертв пыток Украина возвращает из российского плена защитников, которые выполняли свой долг перед Родиной, были верны присяге и защищали страну от внешней неспровоцированной агрессии.

Это еще один повод миру вспомнить о том, какую войну Украина ведет в свою защиту, против какого врага, игнорирующего международное право, устав ООН, Женевские конвенции. Это еще один повод всем украинцам вспомнить о тех, кто в плену. Но это также и символ надежды, для всех тех, кто ждет возвращения своих родных домой из российского плена, и военных и гражданских".

Детали: Относительно того, когда завершится большой обмен, представитель ГУР отметил, что не может комментировать конкретный график, или время, сколько понадобится для реализации стамбульских договоренностей.

В то же время Юсов отметил, что Украина больше всего заинтересована, чтобы это произошло как можно скорее.

"Рассчитываем, что это так и произойдет, над этим упорно работает вся переговорная группа. В ближайшее время будут дополнительные хорошие новости", - заверил офицер.