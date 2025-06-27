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Російські військові навмисно атакують цивільних за допомогою дронів – звіт ООН

Іван Д'яконовП'ятниця, 27 червня 2025, 04:26
Російські військові навмисно атакують цивільних за допомогою дронів – звіт ООН
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські військові дедалі частіше використовують FPV-дрони для прицільних ударів по цивільному населенню в Україні. Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) задокументувала численні випадки воєнних злочинів.

Джерело: звіт ММПЛУ

Деталі: У звіті зазначається, що безпілотники стали однією з головних причин загибелі та поранення цивільних осіб в Україні, а в деякі місяці навіть випередили за цим показником більш потужну зброю, таку як ракети, артилерія та авіаційні бомби.

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Згідно з аналізом ООН, російські військові навмисно атакували цивільних, які не виявляли жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях. Серед зафіксованих Місією жертв – мирні жителі, які пересувалися на велосипедах, в особистому транспорті, евакуаційних автобусах, каретах швидкої допомоги, під час гуманітарних місій, прогулянок або перебуваючи біля власних домівок.

Дослівно: "Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні задокументувала та проаналізувала обставини цих атак і дійшла висновку, що націлювання операторами дронів на практиці порушило основні принципи міжнародного гуманітарного права щодо розрізнення та обережності. Деякі інциденти можуть бути прирівняні до навмисного націлювання на цивільних осіб, що є воєнним злочином". 

Деталі: Крім безпосередніх людських жертв, дронові атаки унеможливлюють надання гуманітарної допомоги. Працівники неурядових організацій, медики та державні службовці не можуть безпечно пересуватися ураженими районами, а цивільне населення позбавляється доступу до базових послуг, медицини та харчування. Найбільше від цього страждають літні люди та особи з інвалідністю, які залишаються в небезпечних районах через обмежені можливості евакуації.

права людинивоєнні злочиниросійсько-українська війнаРосія
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