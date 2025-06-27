Российские военные намеренно атакуют гражданских с помощью дронов – отчет ООН

Российские военные все чаще используют FPV-дроны для прицельных ударов по гражданскому населению в Украине. Мониторинговая миссия ООН по правам человека (ММПЛУ) задокументировала многочисленные случаи военных преступлений.

Источник: отчет ММПЛУ

Детали: В отчете отмечается, что беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранения гражданских лиц в Украине, а в некоторые месяцы даже опередили по этому показателю более мощное оружие, такое как ракеты, артиллерия и авиационные бомбы.

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Согласно анализу ООН, российские военные намеренно атаковали гражданских лиц, которые не проявляли никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях. Среди зафиксированных Миссией жертв – мирные жители, которые передвигались на велосипедах, в личном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах скорой помощи, во время гуманитарных миссий, прогулок или находясь возле собственных домов.

Дословно: "Миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине задокументировала и проанализировала обстоятельства этих атак и пришла к выводу, что нацеливание операторами дронов на практике нарушило основные принципы международного гуманитарного права в отношении разграничения и осторожности. Некоторые инциденты могут быть приравнены к умышленному нацеливанию на гражданских лиц, что является военным преступлением".

Детали: Помимо непосредственных человеческих жертв, дронные атаки делают невозможным оказание гуманитарной помощи. Сотрудники неправительственных организаций, медики и государственные служащие не могут безопасно передвигаться по пораженным районам, а гражданское население лишается доступа к базовым услугам, медицине и питанию. Больше всего от этого страдают пожилые люди и лица с инвалидностью, которые остаются в опасных районах из-за ограниченных возможностей эвакуации.