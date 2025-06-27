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Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України: "Час рухатися вперед"

Іван Д'яконовП'ятниця, 27 червня 2025, 05:35
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України: Час рухатися вперед
Антоніу Кошта і Урсула фон дер Ляєн. Фото: Getty Images

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про рішучу підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Джерело: Кошта та фон дер Ляєн під час спільної пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі

Деталі: Президент Євроради наголосив, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи. За його словами, мета Євросоюзу – досягнення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до ЄС. 

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Пряма мова Кошти: "Незважаючи на неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз".

Деталі: Президентка Єврокомісії, своєю чергою, відзначила рішучість України на шляху реформ, попри постійні російські обстріли.

Пряма мова фон дер Ляєн: "Під безперервним вогнем Україна ухвалює одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала своє завдання – тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу грунтується на заслугах. А Україна заслуговує рухатись уперед".

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Передісторія:

  • Саміт Європейського союзу не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.
  • Усі держави Євросоюзу, крім Угорщини, стверджують що Європейська рада "підтверджує невід’ємне право України на вибір власної долі" і "непохитно підтримує шлях України до членства в ЄС". Також вони високо оцінили темпи реформ, пов’язаних з процесом вступу і привітали "значний прогрес"
  • Також всі члени ЄС, крім Угорщини, погодилися взяти до відома "оцінку Комісії про те, що Україна готова до відкриття кластеру Основи". Втім, для формального відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС.

ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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