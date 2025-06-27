Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України: "Час рухатися вперед"

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про рішучу підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Джерело: Кошта та фон дер Ляєн під час спільної пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі

Деталі: Президент Євроради наголосив, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи. За його словами, мета Євросоюзу – досягнення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до ЄС.

Реклама:

Пряма мова Кошти: "Незважаючи на неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз".

Деталі: Президентка Єврокомісії, своєю чергою, відзначила рішучість України на шляху реформ, попри постійні російські обстріли.

Пряма мова фон дер Ляєн: "Під безперервним вогнем Україна ухвалює одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала своє завдання – тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу грунтується на заслугах. А Україна заслуговує рухатись уперед".

РЕКЛАМА:

Передісторія: