Лидеры ЕС поддержали открытие переговоров о вступлении Украины: "Время двигаться вперед"

Президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о решительной поддержке Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Источник: Кошта и фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета в Брюсселе

Детали: Президент Евросовета подчеркнул, что безопасность Украины неотделима от безопасности всей Европы. По его словам, цель Евросоюза – достижение справедливого и прочного мира путем поддержки украинских реформ и создания предпосылок для вступления Украины в ЕС.

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Прямая речь Кошты: "Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, украинское правительство проводит реформы впечатляющими темпами. Поэтому сейчас настало время активизировать нашу работу и продвигаться по пути вступления в Европейский Союз".

Детали: Президент Еврокомиссии, в свою очередь, отметила решимость Украины на пути реформ, несмотря на постоянные российские обстрелы.

Прямая речь фон дер Ляйен: "Под непрерывным огнем Украина принимает одну реформу за другой. Именно поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою задачу – теперь должны действовать и мы. Ведь процесс вступления основан на заслугах. А Украина заслуживает двигаться вперед".

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