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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Самару зросла до 5, ще 25 людей поранені

Олександр Шумілін, Євген КізіловП'ятниця, 27 червня 2025, 13:19
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Самару зросла до 5, ще 25 людей поранені
Фото ілюстративне

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, зокрема по місту Самар поблизу Дніпра. В результаті обстрілу загинули 5 людей, 23 дістали поранення.  

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Дніпропетровська обласна прокуратура

Пряма мова Лисака: "У місті Самар пролунали вибухи. Деталі – згодом. Не залишайте безпечних місць. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги".

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Самар на мапі Google

Деталі: Перед цим Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Дніпро, а також закликали мешканців Самара бути в укритті.

Пізніше Лисак повідомив, що у місті Самар кількість загиблих зросла до чотирьох. 17 людей постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.

Оновлено: Згодом у прокуратурі повідомили, що кількість загиблих зросла до 5, ще 23 людини постраждали. 

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За словами Лисака, у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час ракетної атаки на Самар.

Пряма мова Лисака: "Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані".

 

Оновлено о 20:20: За уточненою інформацією, постраждали 25 людей. З них 12 – у медзакладах. Четверо поранених у важкому стані. 

Передісторія:

  • 27 червня стало відомо, що зросла кількість жертв російської ракетної атаки по Дніпру 24 червня – цей удар забрав життя уже 21 людини.

Дніпропетровська областьДніпроракетний удар
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