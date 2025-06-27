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Ракетний удар по Дніпру 24 червня: кількість жертв знову зросла

Ірина БалачукП'ятниця, 27 червня 2025, 09:46
Ракетний удар по Дніпру 24 червня: кількість жертв знову зросла
Працівник "швидкої" на місці російського удару 24 червня. Фото з Telegram Сергія Лисака

Зросла кількість жертв російської ракетної атаки по Дніпру 24 червня – цей удар забрав життя уже 21 людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини".

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Передісторія:

Дніпроракетний ударжертви
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