Ракетний удар по Дніпру 24 червня: кількість жертв знову зросла
П'ятниця, 27 червня 2025, 09:46
Зросла кількість жертв російської ракетної атаки по Дніпру 24 червня – цей удар забрав життя уже 21 людини.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини".
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Передісторія:
- 24 червня російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру та області. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих та 279 поранених у Дніпрі та про 2 загиблих і 14 поранених у місті Самар, що поблизу обласного центру. Згодом кількість загиблих у Дніпрі зросла.
- 26 червня повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок цього ракетного удару зросла до 20.