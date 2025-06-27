Количество погибших в результате ракетного удара по Самару возросло до 5, еще 25 человека ранены
Российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в частности по городу Самар вблизи Днепра. В результате обстрела погибли 5 человек, 23 получили ранения.
Источник: сообщение главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Днепропетровская областная прокуратура
Прямая речь Лысака: "В городе Самар прогремели взрывы. Детали – позже. Не покидайте безопасные места. Дождитесь отбоя воздушной тревоги".
Детали: Перед этим Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Днепр, а также призвали жителей Самара находиться в укрытии.
Позже Лысак сообщил, что в городе Самар количество погибших возросло до четырех. 17 человек пострадали. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.
Обновлено: Впоследствии в прокуратуре сообщили, что количество погибших возросло до 5, еще 23 человека пострадали.
По словам Лысака, в больнице умер 46-летний мужчина, раненый во время ракетной атаки на Самар.
Прямая речь Лысака: "В целом россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Пострадавших по состоянию на сейчас 23. Из них четверо в тяжелом состоянии".
Обновлено в 20:20: По уточненной информации, пострадали 25 человек. Из них 12 - в медучреждениях. Четверо раненых в тяжелом состоянии.
Предыстория:
- 27 июня стало известно, что возросло количество жертв российской ракетной атаки по Днепру 24 июня – этот удар унес жизни уже 21 человека.