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Сирський заявив про зачистку Покровського напрямку від диверсійно-штурмових груп РФ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 червня 2025, 14:24
Сирський заявив про зачистку Покровського напрямку від диверсійно-штурмових груп РФ
Олександр Сирський, фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про знешкодження російських диверсійно-штурмових груп, які намагались просунутись на Покровському напрямку протягом двох тижнів, наразі ситуація під контролем.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "​​Присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу".

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Деталі: Головнокомандувач зазначив, що росіяни не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою.

"Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", - повідомив Сирський.

Також він провів наради у підрозділах Збройних сил та Національної гвардії, вивчив оперативну обстановку, з’ясував всі проблемні моменти та віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач.

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Що було раніше: За даними Генштабу, за минулу добу на Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

російсько-українська війнаСирськийЗбройні сили
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