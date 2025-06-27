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Сырский заявил о зачистке Покровского направления от диверсионно-штурмовых групп РФ

Станислав ПогориловПятница, 27 июня 2025, 14:24
Сырский заявил о зачистке Покровского направления от диверсионно-штурмовых групп РФ
Александр Сырский, фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обезвреживании российских диверсионно-штурмовых групп, которые пытались продвинуться на Покровском направлении в течение двух недель, сейчас ситуация под контролем.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Посвятил день рабочей поездке на Покровское направление, которое остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны. Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создавали наиболее численную группировку - около 111 тысяч личного состава".

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Детали: Главнокомандующий отметил, что россияне не оставляют попыток пробиться к административной границе Донецкой области не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью.

"Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки - отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем", - сообщил Сырский.

Также он провел совещания в подразделениях Вооруженных сил и Национальной гвардии, изучил оперативную обстановку, выяснил все проблемные моменты и отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач.

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Что предшествовало: По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Котлино, Муравка, Зеленый Кут и в сторону Владимировки.

российско-украинская войнаСырскийВооруженные силы
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