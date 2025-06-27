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Орбан напосівся на керівництво ЄС, заявивши що Україну "дурять, обіцяючи неможливе"

Марія Ємець, Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 червня 2025, 15:42
Орбан напосівся на керівництво ЄС, заявивши що Україну дурять, обіцяючи неможливе
Віктор Орбан. фото Getty Images

Угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив керівництво Європейського союзу у "неможливих обіцянках" Україні у зв’язку з її прагненням вступити до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 444.hu

Деталі: Орбан вкотре повторив свої аргументи проти членства України у ЄС, зокрема, що приймаючи Україну до ЄС, Євросоюз "приймає і війну", та що в умовах війни і нестабільного фронту, мовляв, незрозуміло, якими є кордони і населення України.

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"Де її кордони? Населення втекло. Ми не знаємо, скільки його є і скільки буде", – заявив угорський прем’єр.

Він знову повторив свою думку про те, що Україна до членства у ЄС мала б стати членом НАТО, як було з іншими країнами Центрально-Східної Європи, а оскільки це "небезпечно, бо спровокує Росію", то і її вступ у ЄС без військових гарантій безпеки "неможливий".

"Це божевілля, ми маємо чесно про це говорити. Не можна дурити країну, що бореться за своє майбутнє. А люди Брюсселя дурять, обманюють українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим", – заявив Орбан.

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Що передувало: Угорський прем’єр на підставі свого пропагандистського референдуму заявив, що Угорщина "зупинила" вступ України у ЄС.

Напередодні саміт ЄС не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.

УгорщинаОрбанЄСУкраїна
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