Орбан набросился на руководство ЕС, заявив что Украину "обманывают, обещая невозможное"

Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в "невозможных обещаниях" Украине в связи с ее стремлением вступить в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu

Детали: Орбан в очередной раз повторил свои аргументы против членства Украины в ЕС, в частности, что принимая Украину в ЕС, Евросоюз "принимает и войну", и что в условиях войны и нестабильного фронта, мол, непонятно, каковы границы и население Украины.

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"Где ее границы? Население сбежало. Мы не знаем, сколько его есть и сколько будет", - заявил венгерский премьер.

Он снова повторил свое мнение о том, что Украина до членства в ЕС должна была бы стать членом НАТО, как было с другими странами Центрально-Восточной Европы, а поскольку это "опасно, потому что спровоцирует Россию", то и ее вступление в ЕС без военных гарантий безопасности "невозможно".

"Это безумие, мы должны честно об этом говорить. Нельзя обманывать страну, которая борется за свое будущее. А люди Брюсселя обманывают, обманывают украинцев. Они обещают им что-то, что не является возможным", - заявил Орбан.

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Что предшествовало: Венгерский премьер на основании своего пропагандистского референдума заявил, что Венгрия "остановила" вступление Украины в ЕС.

Накануне саммит ЕС не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной из-за вето со стороны Венгрии.