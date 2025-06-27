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Через новий удар РФ у Самарі оголосили два дні жалоби

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 червня 2025, 16:46
Через новий удар РФ у Самарі оголосили два дні жалоби
ілюстративне фото

У місті Самар Дніпропетровської області 28 та 29 червня оголосили днями жалоби за загиблих внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ у п'ятницю.

Джерело: міський голова Самара Сергій Рєзнік у Telegram

Пряма мова: "Ранок почався зі звуків вибухів. Ворог знову вдарив по місту. Це не випадковий терор. Росія свідомо цілила по мирних людях. Рятувальники розбирають завали. Медики борються за життя поранених. Усі служби працюють злагоджено та безперервно".

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Деталі: Зазначається, що у зв’язку з трагедією мер підписав розпорядження про завпровадження днів жалоби в місті 28 і 29 червня.

Буде скасовано розважальні заходи та приспущено державні прапори.

Що передувало: 27 червня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, зокрема по місту Самар поблизу Дніпра. В результаті обстрілу загинули 5 людей, 23 дістали поранення.

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24 червня росіяни завдали ракетного удару по Самару, тоді загинули 2 людей, 14 – постраждали.

Дніпропетровська областьракетний ударвоєнні злочиниРосія
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