Из-за нового удара РФ в Самаре объявлены два дня траура

В городе Самар Днепропетровской области 28 и 29 июня объявили днями траура по погибшим в результате ракетного удара российских оккупационных войск в пятницу.

Источник: городской глава Самара Сергей Резник в Telegram

Прямая речь: "Утро началось со звуков взрывов. Враг снова ударил по городу. Это не случайный террор. Россия сознательно целилась по мирным людям. Спасатели разбирают завалы. Медики борются за жизнь раненых. Все службы работают слаженно и непрерывно".

Реклама:

Детали: Отмечается, что в связи с трагедией мэр подписал распоряжение о введении дней траура в городе 28 и 29 июня.

Будут отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги.

Что предшествовало: 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в частности по городу Самар вблизи Днепра. В результате обстрела погибли 5 человек, 23 получили ранения.

РЕКЛАМА:

24 июня россияне нанесли ракетный удар по Самару, тогда погибли 2 человека, 14 - пострадали.