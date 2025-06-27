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DeepState: Враг оккупировал еще три села на востоке Украины

Алена МазуренкоПятница, 27 июня 2025, 17:39
DeepState: Враг оккупировал еще три села на востоке Украины
карта: DeepState

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты заняли Новоселку, Запорожье и Отрадное Донецкой области, а также продвинулись возле Ялты, в Веселом и Степном.

Источник: карта DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новоселку, Запорожье, Отрадное, а также продвинулся возле Ялты, в Веселом и Степном".

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Карта: DeepState
Карта: DeepState

Что предшествовало:

  • 23 июня аналитический проект DeepState сообщал о продвижении российских оккупационных войск в Донецкой области. А именно в районах пяти населенных пунктов: Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.
  • 25 июня DeepState сообщал, что российские оккупанты заняли Андреевку и Константинополь в Донецкой области.

оккупациявойнаДонецкая областьроссийско-украинская война
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