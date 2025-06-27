DeepState: Враг оккупировал еще три села на востоке Украины
Пятница, 27 июня 2025, 17:39
По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты заняли Новоселку, Запорожье и Отрадное Донецкой области, а также продвинулись возле Ялты, в Веселом и Степном.
Источник: карта DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Новоселку, Запорожье, Отрадное, а также продвинулся возле Ялты, в Веселом и Степном".
Реклама:
Что предшествовало:
- 23 июня аналитический проект DeepState сообщал о продвижении российских оккупационных войск в Донецкой области. А именно в районах пяти населенных пунктов: Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.
- 25 июня DeepState сообщал, что российские оккупанты заняли Андреевку и Константинополь в Донецкой области.