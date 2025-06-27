DeepState: Враг оккупировал еще три села на востоке Украины

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты заняли Новоселку, Запорожье и Отрадное Донецкой области, а также продвинулись возле Ялты, в Веселом и Степном.

Источник: карта DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новоселку, Запорожье, Отрадное, а также продвинулся возле Ялты, в Веселом и Степном".

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Карта: DeepState

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