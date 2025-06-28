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Сибіга: Україна ініціюватиме санкції проти країн, які найбільше купують російську нафту

Ольга Глущенко Субота, 28 червня 2025, 01:12
Сибіга: Україна ініціюватиме санкції проти країн, які найбільше купують російську нафту
Сибіга. Фото з Facebook МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна буде ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російську нафту.

Джерело: Сибіга під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Сибіга наголосив, що Україна дуже уважно стежить за зростанням товарообігу окремих держав, зокрема Центральної Азії, з Росією. За окремими напрямками відбувається зростання на порядки.

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Пряма мова Сибіги: "І ми бачимо, що це та продукція, яка має подвійне призначення, і використовується Росією при виготовленні воєнної продукції.

Ми також будемо реагувати і закликати до цього наших партнерів щодо країн, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти.

При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російської нафти".

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Деталі: Також міністр зазначив, що російська нафта, газ та пов'язані продукти, які забезпечують до 50% надходжень до федерального бюджету Росії, продовжують потрапляти на європейські ринки.

Так, тільки за квітень цього року Росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 мільярдів доларів.

При цьому один день агресії Кремля коштує приблизно 1 мільярд приблизно.

Як зазначив Сибіга, тобто Росія досі заробляє значно більше, ніж витрачає на геноцидальну агресію в Україні.

Оскільки ракетні та дронові атаки РФ по Україні стають все більш масованими, це свідчить, що Росія досі знаходить доступ до критично важливих компонентів, сировини, обладнання та програмного забезпечення, – додав міністр.

Пряма мова Сибіги: "За результатом аналізу решток російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу".

Деталі: Він закликав "відрізати" РФ від критичних компонентів для оборонної промисловості, наголосивши, що це один з елементів примусу до миру.

Пряма мова Сибіги: "Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли увесь свій санкційний потенціал та інструментарій, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки".

Нагадаємо: Сибіга після зустрічі з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас повідомив, що Україна очікує потужних санкцій проти Росії, які вдарять по військовому бюджету правителя РФ Володимира Путіна.

Сибіга АндрійсанкціїРосіянафта
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