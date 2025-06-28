Сибига: Украина будет инициировать санкции против стран, больше всего покупающих российскую нефть

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина будет инициировать соответствующие санкционные меры в отношении тех стран, которые больше всего покупают российскую нефть.

Источник: Сибига во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Сибига подчеркнул, что Украина очень внимательно следит за ростом товарооборота отдельных государств, в частности Центральной Азии, с Россией. По отдельным направлениям происходит рост на порядки.

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Прямая речь Сибиги: "И мы видим, что это продукция, которая имеет двойное назначение и используется Россией при изготовлении военной продукции.

Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти.

При этом используется теневой флот, поэтому в ближайшее время мы будем инициировать соответствующие санкционные шаги в отношении тех стран, которые больше всего покупают российской нефти".

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Детали: Также министр отметил, что российская нефть, газ и связанные продукты, которые обеспечивают до 50% поступлений в федеральный бюджет России, продолжают попадать на европейские рынки.

Так, только за апрель этого года Россия заработала от продажи энергоресурсов около 13 миллиардов долларов.

При этом один день агрессии Кремля стоит примерно 1 миллиард.

Как отметил Сибига, то есть Россия до сих пор зарабатывает значительно больше, чем тратит на геноцидальную агрессию в Украине.

Поскольку ракетные и дронные атаки РФ по Украине становятся все более массированными, это свидетельствует о том, что Россия до сих пор находит доступ к критически важным компонентам, сырью, оборудованию и программному обеспечению, – добавил министр.

Прямая речь Сибиги: "По результатам анализа остатков российских ракет и дронов, мы постоянно обнаруживаем иностранные компоненты, изготовленные как минимум в 19 странах мира".

Детали: Он призвал "отрезать" РФ от критических компонентов для оборонной промышленности, отметив, что это один из элементов принуждения к миру.

Прямая речь Сибиги: "Поэтому очень важно, чтобы все наши союзники задействовали весь свой санкционный потенциал и инструментарий, чтобы остановить дальнейшую милитаризацию российской экономики".