Сибіга: Україна очікує санкцій ЄС, які вдарять по військовому бюджету Путіна
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас повідомив, що Україна очікує потужних санкцій проти Росії, які вдарять по військовому бюджету правителя РФ Володимира Путіна.
Джерело: Сибіга у мережі Х
Деталі: Сибіга назвав "гарною" зустріч з Каллас
Пряма мова Сибіги: "Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.
Ми очікуємо, що вони будуть справді потужними та вдарять по військовому бюджету Путіна".
Деталі: Міністр також зазначив, що обговорив з Каллас необхідність просування процесу вступу України до ЄС.
Пряма мова Сибіги: "Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластера, і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним".
Нагадаємо: Угорщина та Словаччина відмовились схвалити новий, 18-й, пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської Ради, де санкційний тиск на РФ мають обговорити на рівні лідерів ЄС.
Каллас повідомила, що Євросоюз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця поточного тижня (23-29 червня).
Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у тексті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.