Сибіга: Україна очікує санкцій ЄС, які вдарять по військовому бюджету Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас повідомив, що Україна очікує потужних санкцій проти Росії, які вдарять по військовому бюджету правителя РФ Володимира Путіна.

Джерело: Сибіга у мережі Х

Деталі: Сибіга назвав "гарною" зустріч з Каллас

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Пряма мова Сибіги: "Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Ми очікуємо, що вони будуть справді потужними та вдарять по військовому бюджету Путіна".

Деталі: Міністр також зазначив, що обговорив з Каллас необхідність просування процесу вступу України до ЄС.

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Пряма мова Сибіги: "Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластера, і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним".

Нагадаємо: Угорщина та Словаччина відмовились схвалити новий, 18-й, пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської Ради, де санкційний тиск на РФ мають обговорити на рівні лідерів ЄС.

Каллас повідомила, що Євросоюз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця поточного тижня (23-29 червня).

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у тексті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.