Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сибіга: Україна очікує санкцій ЄС, які вдарять по військовому бюджету Путіна

Ольга Глущенко Середа, 25 червня 2025, 04:06
Сибіга: Україна очікує санкцій ЄС, які вдарять по військовому бюджету Путіна
Сибіга, фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас повідомив, що Україна очікує потужних санкцій проти Росії, які вдарять по військовому бюджету правителя РФ Володимира Путіна.

Джерело: Сибіга у мережі Х

Деталі: Сибіга назвав "гарною" зустріч з Каллас

Реклама:

Пряма мова Сибіги: "Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Ми очікуємо, що вони будуть справді потужними та вдарять по військовому бюджету Путіна".

Деталі: Міністр також зазначив, що обговорив з Каллас необхідність просування процесу вступу України до ЄС.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Сибіги: "Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластера, і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним".

Нагадаємо: Угорщина та Словаччина відмовились схвалити новий, 18-й, пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської Ради, де санкційний тиск на РФ мають обговорити на рівні лідерів ЄС.

Каллас повідомила, що Євросоюз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця поточного тижня (23-29 червня).

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у тексті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.

ЄСсанкціїРосіяСибіга Андрій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
Зеленський: Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
Удар росіян по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 18
Британія вперше передасть Україні зброю, оплачену з заморожених росактивів
Не лише Трамп: стало відомо, з ким ще зустрінеться Зеленський на саміті НАТО
Парубій попросився на допит у САП через справу проти Ради
Останні новини
20:33
На замміністра енергетики НАБУ склало протокол за ненадання інформації про міжнародну допомогу
20:33
У російському Тольятті підлітки заспівали гімн України: проти них відкрили кримінальну справу
20:07
МЗС: Одна українка постраждала внаслідок аварії автобуса в Румунії
20:06
формула-1Антонеллі стартуватиме нижче на Гран-прі Великої Британії через інцидент із Ферстаппеном в Австрії
19:58
В Україні зафіксували найнижчу за 30 років кількість школярів – дослідження
19:56
Долар переживає найгірший старт року з 1973 року на тлі політики Трампа
19:53
фотоУ КНДР вперше показали солдатів, які загинули на війні в Україні
19:45
Танкер із мільйоном барелів нафти вибухнув після візиту до Росії
19:34
Документальний фільм про українських парамедикинь відзначили на Брюссельському кінофестивалі
19:23
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: