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Сили безпілотних систем показали, як руйнують логістику ворога

Ольга Глущенко Субота, 28 червня 2025, 05:46
Сили безпілотних систем показали, як руйнують логістику ворога
скриншот

Українські захисники показали, як нищать мости і переправи через річку Жеребець, яка є бар'єром для просування російських військ із окупованої Луганщини на інші напрямки фронту.

Джерело: 41 2 полк Nemesis СБС у Facebook

Дослівно: "Бійці 412 полку Nemesis знищують мости та переправи через річку Жеребець, що простягається з півночі на південь Луганської області, та створює природний бар'єр для просування ворожих сил з Луганщини на Харківський та Покровський напрямки".

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Деталі: У дописі зазначають, що знищення мостів і переправ через річку Жеребець зриває плани посилення сил противника, які намагаються форсувати річку Оскіл для подальшої окупації українських територій.

Дослівно: "Вже тривалий час ворог відбудовує переправи відразу після їх знищення, а бійці 412 полку Nemesis знищують їх знову, щоб уповільнити можливості противника просуватися на Харківщині, Дніпровщини та Донеччині".

Луганська областьросійсько-українська війнаЗбройні сили
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