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Силы беспилотных систем показали, как разрушают логистику врага

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 июня 2025, 05:46
Силы беспилотных систем показали, как разрушают логистику врага
скриншот

Украинские защитники показали, как уничтожают мосты и переправы через реку Жеребец, которая является барьером для продвижения российских войск из оккупированной Луганщины на другие направления фронта.

Источник: 41 2 полк Nemesis СБС в Facebook

Дословно: "Бойцы 412 полка Nemesis уничтожают мосты и переправы через реку Жеребец, которая простирается с севера на юг Луганской области и создает естественный барьер для продвижения вражеских сил из Луганской области на Харьковское и Покровское направления".

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Детали: В сообщении отмечается, что уничтожение мостов и переправ через реку Жеребец срывает планы усиления сил противника, которые пытаются форсировать реку Оскол для дальнейшей оккупации украинских территорий.

Дословно: "Уже длительное время враг восстанавливает переправы сразу после их уничтожения, а бойцы 412 полка Nemesis уничтожают их снова, чтобы замедлить возможности противника продвигаться в Харьковской, Днепровской и Донецкой областях".

Луганская областьроссийско-украинская войнаВооруженные силы
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