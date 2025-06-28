Військові моряки за ніч збили 5 російських "Шахедів"
Субота, 28 червня 2025, 06:44
За ніч проти 28 червня військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили 5 "Шахедів".
Джерело: ВМС у Тelegram
Дослівно: "Сьогодні (28 червня – ред.) вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 5 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136"".
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Нагадаємо: Внаслідок атаки російських ударних дронів на Одесу ввечері 27 червня загинуло подружжя, серед постраждалих – двоє дітей.