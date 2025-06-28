Военные моряки за ночь сбили 5 российских "Шахедов"

За ночь на 28 июня военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили 5 "Шахедов".

Источник: ВМС в Telegram

Дословно: "Сегодня (28 июня – ред.) ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 5 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136"".

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Напомним: В результате атаки российских ударных дронов на Одессу вечером 27 июня погибла супружеская пара, среди пострадавших – двое детей.