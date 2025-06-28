Через ворожу атаку на Одесу загинуло подружжя, серед постраждалих – діти

Внаслідок атаки російських ударних дронів на Одесу ввечері 27 червня загинуло подружжя, серед постраждалих – двоє дітей.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС

Деталі: Труханов і Кіпер повідомили, що рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок влучання ворожого дрона у квартиру.

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фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Крім того, за даними Кіпера, наразі у медичних закладах двоє постраждалих внаслідок російської атаки дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння.

Пізніше Кіпер додав, що відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості.

У ДСНС уточнили, що Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими у квартирах.

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Росія вчергове атакувала Одесу БпЛА: двоє загиблих, серед постраждалих – діти. Відео: ДСНС pic.twitter.com/Xib1RCNUk0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 28, 2025

Дослівно ДСНС: "Врятовано 5 осіб, серед них – маленька дитина.

Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих".

Оновлено: Згодом кількість постраждалих зросла до 14, з них троє дітей.