Через ворожу атаку на Одесу загинуло подружжя, серед постраждалих – діти
Внаслідок атаки російських ударних дронів на Одесу ввечері 27 червня загинуло подружжя, серед постраждалих – двоє дітей.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС
Деталі: Труханов і Кіпер повідомили, що рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок влучання ворожого дрона у квартиру.
Крім того, за даними Кіпера, наразі у медичних закладах двоє постраждалих внаслідок російської атаки дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння.
Пізніше Кіпер додав, що відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості.
У ДСНС уточнили, що Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими у квартирах.
Росія вчергове атакувала Одесу БпЛА: двоє загиблих, серед постраждалих – діти. Відео: ДСНС pic.twitter.com/Xib1RCNUk0— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 28, 2025
Дослівно ДСНС: "Врятовано 5 осіб, серед них – маленька дитина.
Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих".
Оновлено: Згодом кількість постраждалих зросла до 14, з них троє дітей.