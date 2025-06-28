Вночі ППО знешкодила 22 із 23 ворожих БпЛА, але є влучання й падіння збитих

У ніч на 28 червня росіяни атакували територію України 23-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів, ППО знешкодила 22 з них, однак зафіксовано одне влучання та падіння збитих цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 28 червня (із 22.00 27 червня) противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму.

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Основний напрямок удару – Одещина.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 – збито вогневими засобами ураження, 1 – локаційно втрачений/подавлений РЕБ".

Деталі: Зафіксовано влучання ударного БпЛА в одній локації – в місті Одеса, а також падіння збитих – на 8 локаціях.

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Що передувало: Внаслідок атаки російських ударних дронів на Одесу ввечері 27 червня загинуло подружжя, серед постраждалих – двоє дітей.