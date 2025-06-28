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Ночью ПВО обезвредила 22 из 23 вражеских БпЛА, но есть попадание и падения сбитых

Катерина ТищенкоСуббота, 28 июня 2025, 09:00
Ночью ПВО обезвредила 22 из 23 вражеских БпЛА, но есть попадание и падения сбитых
сбитый "Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В ночь на 28 июня россияне атаковали территорию Украины 23 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО обезвредила 22 из них, однако зафиксировано одно попадание и падение сбитых целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В ночь на 28 июня (с 22.00 27 июня) противник атаковал 23 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ Крыма.

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Основное направление удара – Одесская область.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БпЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на юге страны. 21 – сбито огневыми средствами поражения, 1 – локационно потерян/подавлен РЭБ".

Детали: Зафиксировано попадание ударного БпЛА в одной локации – в городе Одесса, а также падение сбитых – на 8 локациях.

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Что предшествовало: В результате атаки российских ударных дронов на Одессу вечером 27 июня погибла супружеская пара, среди пострадавших – двое детей.

Воздушные силы ВСУПВОбеспилотники
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