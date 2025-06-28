Армия РФ обстреляла Херсонскую область из артиллерии и дронов: ранены 6 человек

В субботу, 28 июня, российские войска нанесли удары артиллерией и дронами по Херсонской области, в результате чего ранения получили 6 человек.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Детали: Около 9 утра российские войска открыли артиллерийский огонь по Белозёрке в Херсонской области. В результате обстрела пострадал 47-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение коленного сустава. Во время обстрела он находился на огороде.

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Также оккупанты атаковали с дрона легковой автомобиль в Дарьевке. В результате взрыва 59-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение бедра.

Утром в Корабельном районе под удар российского БПЛА попал 38-летний херсонец. В результате сброса взрывчатки с дрона он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

Позже в Корабельном районе армия РФ сбросила с дрона взрывное устройство на автомобиль. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 60-летний мужчина и 51-летняя женщина.

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В Херсоне в полдень армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на микроавтобус. Пострадал 66-летний мужчина. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также осколочные ранения грудной клетки, предплечья и бедра.

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