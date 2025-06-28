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Друг Гусакова тікав від поліції й "прокатав" оперативника на капоті, його затримали – джерела

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоСубота, 28 червня 2025, 11:37
Друг Гусакова тікав від поліції й прокатав оперативника на капоті, його затримали – джерела
Назарій Гусаков, фото з Facebook

Під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова щодо непрозорого розпорядження коштами поліцейські затримали його друга, який чинив опір правоохоронцям.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: 27 червня поліція проводила обшуки у родичів та знайомих Гусакова у Львові.

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Під час слідчих дій у Володимира Терлецького (1995 року народження) останній почав тікати та наїхав автомобілем на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Чоловіка розшукали і затримали за опір працівникам поліції. Фігуранту оголосили підозру за статтею 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Водночас джерело припускає, що фігурант міг тікати тому, що перебував у розшуку, ініційованому ТЦК та СП.

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Що передувало: 27 червня повідомлялося, що Національна поліція проводить обшуки у родичів та знайомих Назарія Гусакова в Києві та Львові, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування.

Передісторія:

  • У соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X підозрюють чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).
  • Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Назарій Гусаков протягом року отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно. Однак Назарій запевняє, що їх все ж не було достатньо.
  • 19 червня Гусаков закликав не донатити йому грошей.
  • Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова, якого підозрювали в шахрайстві.

Читайте також: Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо

"СМА – як колишня дівчина, краще вже не буде": історія Назарія Гусакова, який важко збирає кошти на лікування

Львівполіціяшахрайство
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