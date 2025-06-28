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Друг Гусакова убегал от полиции и "прокатил" оперативника на капоте, его задержали – источники

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоСуббота, 28 июня 2025, 11:37
Друг Гусакова убегал от полиции и прокатил оперативника на капоте, его задержали – источники
Назарий Гусаков, фото из Facebook

Во время следственных действий по делу Назария Гусакова о непрозрачном распоряжении средствами полицейские задержали его друга, который сопротивлялся правоохранителям.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: 27 июня полиция проводила обыски у родственников и знакомых Гусакова во Львове.

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Во время следственных действий у Владимира Терлецкого (1995 года рождения) последний начал убегать и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

Мужчину разыскали и задержали за сопротивление сотрудникам полиции. Фигуранту объявили подозрение по статье 345 УК (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

В то же время источник предполагает, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.

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Что предшествовало: 27 июня сообщалось, что Национальная полиция проводит обыски у родственников и знакомых Назария Гусакова в Киеве и Львове, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.

Предыстория:

  • В соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X подозревают мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).
  • Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Назарий Гусаков в течение года получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно. Однако Назарий уверяет, что их все же было недостаточно.
  • 19 июня Гусаков призвал не жертвовать ему деньги.
  • Нацполиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного СМА Назария Гусакова, которого подозревали в мошенничестве.

Читайте также: Больного СМА Назария Гусакова обвиняют в махинациях со сбором средств: что известно

"СМА – как бывшая девушка, лучше уже не будет": история Назария Гусакова, который с трудом собирает средства на лечение

Львовполициямошенничество
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