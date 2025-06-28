Друг Гусакова убегал от полиции и "прокатил" оперативника на капоте, его задержали – источники

Во время следственных действий по делу Назария Гусакова о непрозрачном распоряжении средствами полицейские задержали его друга, который сопротивлялся правоохранителям.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: 27 июня полиция проводила обыски у родственников и знакомых Гусакова во Львове.

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Во время следственных действий у Владимира Терлецкого (1995 года рождения) последний начал убегать и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

Мужчину разыскали и задержали за сопротивление сотрудникам полиции. Фигуранту объявили подозрение по статье 345 УК (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

В то же время источник предполагает, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.

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Что предшествовало: 27 июня сообщалось, что Национальная полиция проводит обыски у родственников и знакомых Назария Гусакова в Киеве и Львове, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.

Предыстория:

В соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X подозревают мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Назарий Гусаков в течение года получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно. Однако Назарий уверяет, что их все же было недостаточно.

19 июня Гусаков призвал не жертвовать ему деньги.

Нацполиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного СМА Назария Гусакова, которого подозревали в мошенничестве.

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