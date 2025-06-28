Друг Гусакова убегал от полиции и "прокатил" оперативника на капоте, его задержали – источники
Во время следственных действий по делу Назария Гусакова о непрозрачном распоряжении средствами полицейские задержали его друга, который сопротивлялся правоохранителям.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: 27 июня полиция проводила обыски у родственников и знакомых Гусакова во Львове.
Во время следственных действий у Владимира Терлецкого (1995 года рождения) последний начал убегать и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.
Мужчину разыскали и задержали за сопротивление сотрудникам полиции. Фигуранту объявили подозрение по статье 345 УК (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).
В то же время источник предполагает, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.
Что предшествовало: 27 июня сообщалось, что Национальная полиция проводит обыски у родственников и знакомых Назария Гусакова в Киеве и Львове, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.
Предыстория:
- В соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X подозревают мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Назарий Гусаков в течение года получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно. Однако Назарий уверяет, что их все же было недостаточно.
- 19 июня Гусаков призвал не жертвовать ему деньги.
- Нацполиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного СМА Назария Гусакова, которого подозревали в мошенничестве.
Читайте также: Больного СМА Назария Гусакова обвиняют в махинациях со сбором средств: что известно
"СМА – как бывшая девушка, лучше уже не будет": история Назария Гусакова, который с трудом собирает средства на лечение